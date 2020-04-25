Количество заразившихся COVID-19 в России на 24 апреля — 68622 человек! Число погибших — 615!

Инфекционисты объяснили ежедневные скачки в динамике заражения коронавирусом в России

|
Игорь Рязов
351

Медики ожидают, что ситуация с COVID-19 в стране выйдет на плато к концу мая — началу июня.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /Britta Pedersen, cchp.ru, РИА Новости /Владимир Трефилов

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ощутимые колебания числа новых случаев заболевания коронавирусом, вызывающим COVID-19, в России могут свидетельствовать о скором выходе на плато по заболеваемости. Об этом сообщил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.

«Народ просто испугался. Думаю, что у каждого есть знакомые или родственники, заболевшие COVIDом, и люди осознали серьезность ситуации», — прокомментировал ситуацию Сапронов.

По его словам, число поступающих в больницы не увеличивается «лавинообразно». Инфекционист ожидает, что ситуация с коронавирусом в России выйдет на плато к концу мая или раньше.

«Скоро пойдет на спад», — сказал медик о ситуации с COVID-19 и призвал россиян набраться терпения.

Другой точки зрения придерживается инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. По его мнению, скачки в динамике заражения коронавирусом указывают на сложность ситуации, а не выходе на плато.

«К сожалению, о плато это не говорит. Если смотреть на число новых случаев, то вроде бы получается прямая линия с небольшими отклонениями. С другой стороны, увеличивается количество тяжелых больных — сейчас ежедневно 1800 человек», — цитирует Малышева РБК.

Врач подчеркнул, что о выходе плато можно будет говорить только при наступлении равенства между числом госпитализированных и выписанных из стационара за день или между общими числами заболевших и выздоровевших. По мнению медика, в России это произойдет не раньше начала июня.

За последнюю неделю ежедневный прирост зараженных коронавирусом в России колебался в пределах от 4,2 тысячи до шести тысяч человек. Так, 19 апреля выявили 6060 новых случаев, а 20 апреля — 4268 случаев. 21 апреля заболевших оказалось уже 5642. В течение двух дней прирост снизился до 4774 человек, но 24 апреля подскочил до 5849.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на этом фоне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продлить режим самоизоляции еще как минимум на две недели. В свою очередь экс-министр здравоохранения РФ, ныне руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что Россия точно выйдет на плато до мая.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
25 апр
В СПЧ предложили смягчить режим самоизоляции для дачников и пенсионеров
25 апр
Не только кашель и температура: медики США расширили список симптомов коронавируса
25 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 25 апреля
25 апр
Как сирийские медики ведут борьбу с коронавирусом
25 апр
Итальянские ученые раскрыли правду о смертности зараженных коронавирусом
25 апр
Актриса Ирина Акулова рассказала, как проводит самоизоляцию в одиночестве
25 апр
Глава Роспотребнадзора заявила о необходимости продлить режим самоизоляции
25 апр
«Голоса из катафалка»: Боня записала ответное видео после заявления Собчак о «тупости блогерш»
25 апр
В Москве за сутки скончался 41 пациент с коронавирусом
24 апр
«Будьте спокойны»: Гинеколог рассказала, есть ли опасность для беременных в условиях пандемии

Читайте также

+2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
74.72
-0.41 80.25
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:23
Видео: влюбленный страус Николя устроил танцы в опустевшем российском зоопарке
11:11
Акшая Тритья: как привлечь успех и деньги в самый лучший день в году
11:06
«Молодая и красивая» — Умерла главный редактор «Русского радио»
11:00
Видео: мужчина ударил пенсионерку, не соблюдавшую дистанцию в магазине
10:53
«Боремся со свинотовирусом!» — Пегова провела субботник в лесу
10:41
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет «майская погода»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
«У меня нет этого!» — Дана Борисова призналась, что более двух лет живет без секса
Сразу не задалось: Саакашвили пришел в Раду и опростоволосился с флагом Украины

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок