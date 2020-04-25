Инфекционисты объяснили ежедневные скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Медики ожидают, что ситуация с COVID-19 в стране выйдет на плато к концу мая — началу июня.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Britta Pedersen, cchp.ru, РИА Новости /Владимир Трефилов
Ощутимые колебания числа новых случаев заболевания коронавирусом, вызывающим COVID-19, в России могут свидетельствовать о скором выходе на плато по заболеваемости. Об этом сообщил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
«Народ просто испугался. Думаю, что у каждого есть знакомые или родственники, заболевшие COVIDом, и люди осознали серьезность ситуации», — прокомментировал ситуацию Сапронов.
По его словам, число поступающих в больницы не увеличивается «лавинообразно». Инфекционист ожидает, что ситуация с коронавирусом в России выйдет на плато к концу мая или раньше.
«Скоро пойдет на спад», — сказал медик о ситуации с COVID-19 и призвал россиян набраться терпения.
Другой точки зрения придерживается инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. По его мнению, скачки в динамике заражения коронавирусом указывают на сложность ситуации, а не выходе на плато.
«К сожалению, о плато это не говорит. Если смотреть на число новых случаев, то вроде бы получается прямая линия с небольшими отклонениями. С другой стороны, увеличивается количество тяжелых больных — сейчас ежедневно 1800 человек», — цитирует Малышева РБК.
Врач подчеркнул, что о выходе плато можно будет говорить только при наступлении равенства между числом госпитализированных и выписанных из стационара за день или между общими числами заболевших и выздоровевших. По мнению медика, в России это произойдет не раньше начала июня.
За последнюю неделю ежедневный прирост зараженных коронавирусом в России колебался в пределах от 4,2 тысячи до шести тысяч человек. Так, 19 апреля выявили 6060 новых случаев, а 20 апреля — 4268 случаев. 21 апреля заболевших оказалось уже 5642. В течение двух дней прирост снизился до 4774 человек, но 24 апреля подскочил до 5849.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на этом фоне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продлить режим самоизоляции еще как минимум на две недели. В свою очередь экс-министр здравоохранения РФ, ныне руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что Россия точно выйдет на плато до мая.
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