«Это ваш внук?» — Ольга Орлова заинтриговала фанатов снимком с малышом на руках
Певица честно ответила на волнующие вопросы фанатов.
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Фото, видео: Instagram @olgaorlova1311
Телеведущая «Дома-2» Ольга Орлова, недавно намекнувшая на новый роман, удивила поклонников новой фотографией. На своей странице в Instagram она поделилась снимком с младенцем на руках.
«Когда утро началось с прекрасного», — трогательно подписала фото знаменитость.
На такой кадр подписчики бурно отреагировали и стали расспрашивать Ольгу о малыше.
«Это ваш внук?» — поинтересовалась одна из подписчиц.
«Правнук!» — иронично заметила знаменитость.
Артистка, конечно, пошутила, но фанаты это предпочли не заметить и продолжили засыпать ее комментариями.
«Когда успели?!»
«Это кто такой хорошенький?»
«Ольга, какая радость, поздравляю с внуком!»
«Два ангела!» — написали фолловеры.
Однако устав от расспросов и ложных поздравлений Орлова рассказала правду.
«Это не мой. Взяла потискать, и не хочу отдавать теперь», — сообщила теледива.
Ольга Орлова — одна из первых солисток женской поп-группы «Блестящие». В 2001 году родила сына Артема от бизнесмена Александра Карманова. С марта 2017 года — ведущая реалити-шоу «Дом-2».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Орлова призналась, что по-настоящему счастлива.
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