Телеведущая «Дома-2» Ольга Орлова, недавно намекнувшая на новый роман, удивила поклонников новой фотографией. На своей странице в Instagram она поделилась снимком с младенцем на руках.

«Когда утро началось с прекрасного», — трогательно подписала фото знаменитость.

На такой кадр подписчики бурно отреагировали и стали расспрашивать Ольгу о малыше.

«Это ваш внук?» — поинтересовалась одна из подписчиц.

«Правнук!» — иронично заметила знаменитость.

Instagram @olgaorlova1311

Артистка, конечно, пошутила, но фанаты это предпочли не заметить и продолжили засыпать ее комментариями.

«Когда успели?!»

«Это кто такой хорошенький?»

«Ольга, какая радость, поздравляю с внуком!»

«Два ангела!» — написали фолловеры.

Однако устав от расспросов и ложных поздравлений Орлова рассказала правду.

«Это не мой. Взяла потискать, и не хочу отдавать теперь», — сообщила теледива.

Ольга Орлова — одна из первых солисток женской поп-группы «Блестящие». В 2001 году родила сына Артема от бизнесмена Александра Карманова. С марта 2017 года — ведущая реалити-шоу «Дом-2».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Орлова призналась, что по-настоящему счастлива.