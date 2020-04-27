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Биржа труда для студентов: университеты РФ реализуют проект трудоустройства учащихся в период пандемии

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Российская академическая наука в очередной раз доказывает — предприимчивый человек найдет новые возможности даже в кризисе.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

В условиях пандемии студенты одними из первых оказались под ударом на рынке труда. В первую очередь, работодатели сокращают малоопытных сотрудников. Найти новую работу — задача непростая.

Чтобы поддержать студентов, российские ВУЗы объединились и создали биржу труда. Как она работает, разбирался Евгений Подтергера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что академик РАН назвал возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России.

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