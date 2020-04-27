Почему Евросоюзу грозит масштабная продовольственная катастрофа

Собственники хозяйств остались без дешевой рабочей силы. В Испании — урожай начинает гнить на корню.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Friedrich Bungert via www.imago-; 5-tv.ru

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Эпидемия коронавируса

Фермерские забастовки сейчас сотрясают и Европу. После закрытия границ Старый свет фактически остался без рабочих рук: почти все, кто был занят в сельском хозяйстве — приезжие. Сами же европейцы работать в поле не хотят даже в условиях страшнейшей безработицы.

Сейчас Евросоюзу грозит масштабная продовольственная катастрофа — даже то, что уже выросло, некому убирать. Урожай загнивает.

Наш корреспондент Виталий Чащухин отправился в поля и сам в этом убедился.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вассерман прогнозирует агрессивную политику США после пандемии.

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