Почему Евросоюзу грозит масштабная продовольственная катастрофа

Фермерские забастовки сейчас сотрясают и Европу. После закрытия границ Старый свет фактически остался без рабочих рук: почти все, кто был занят в сельском хозяйстве — приезжие. Сами же европейцы работать в поле не хотят даже в условиях страшнейшей безработицы.

Сейчас Евросоюзу грозит масштабная продовольственная катастрофа — даже то, что уже выросло, некому убирать. Урожай загнивает.

Наш корреспондент Виталий Чащухин отправился в поля и сам в этом убедился.

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