«Страшнее коронавируса»: Вассерман прогнозирует агрессивную политику США после пандемии

Окончание пандемии обернется для мира новыми бедами, полагает телеведущий, интеллектуал и политический консультант Анатолий Вассерман. В своей колонке на сайте РЕН ТВ эксперт заявляет, что к следующему февралю, когда население почти победит COVID-19, люди обеднеют. Во многом это станет результатом агрессивной политики США, которые начнут «скупать Европу оптом».

«А еще поищут, кого выдоить для восстановления собственной экономики. Выбор у них невелик: Российская Федерация, Китай и страны Ближнего Востока», — пишет публицист.

Вассерман считает, что после того, как Вашингтон уже подал иски на триллионы долларов против Пекина, Россия может оказаться следующей. А если это не поможет, Америка может затеять «новые гибридные войны, чтобы ослабить и ограбить». По словам эксперта, Китай же в ответ скупает активы в Евросоюзе, подконтрольные США. Экономическая война уже идет.

«Она вряд ли перерастет в горячую — скорее в гражданские распри. Зажигать цветные бунты СГА (США — Прим.ред) научились прекрасно. Итак, мир после коронавируса: войны, голод, но самое страшное для всех нас — безработица!» — предупредил Вассерман.

К безработице подтолкнет более активное использование работодателями искусственного интеллекта, считает публицист. Получив уроки самоизоляции, работников все чаще станут переводить на «удаленку». То же самое может случиться в сфере образования.

«Скоро из каждого утюга признают сверхудачным опыт дистанционного обучения. Элита же будет своих детей учить по старинке. Вот что сейчас зреет за вашими дверями, закрытыми на самоизоляцию. И это куда страшнее любого коронавируса», — резюмирует Вассерман.

Ранее 5-tv.ru писал, что как пандемия коронавируса обнажила социальные и экономические проблемы в мире.

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