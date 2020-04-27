«Страшнее коронавируса»: Вассерман прогнозирует агрессивную политику США после пандемии
Интеллектуал и политический консультант полагает, что США найдут способ восстановить собственную экономику за счет других стран.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Окончание пандемии обернется для мира новыми бедами, полагает телеведущий, интеллектуал и политический консультант Анатолий Вассерман. В своей колонке на сайте РЕН ТВ эксперт заявляет, что к следующему февралю, когда население почти победит COVID-19, люди обеднеют. Во многом это станет результатом агрессивной политики США, которые начнут «скупать Европу оптом».
«А еще поищут, кого выдоить для восстановления собственной экономики. Выбор у них невелик: Российская Федерация, Китай и страны Ближнего Востока», — пишет публицист.
Вассерман считает, что после того, как Вашингтон уже подал иски на триллионы долларов против Пекина, Россия может оказаться следующей. А если это не поможет, Америка может затеять «новые гибридные войны, чтобы ослабить и ограбить». По словам эксперта, Китай же в ответ скупает активы в Евросоюзе, подконтрольные США. Экономическая война уже идет.
«Она вряд ли перерастет в горячую — скорее в гражданские распри. Зажигать цветные бунты СГА (США — Прим.ред) научились прекрасно. Итак, мир после коронавируса: войны, голод, но самое страшное для всех нас — безработица!» — предупредил Вассерман.
К безработице подтолкнет более активное использование работодателями искусственного интеллекта, считает публицист. Получив уроки самоизоляции, работников все чаще станут переводить на «удаленку». То же самое может случиться в сфере образования.
«Скоро из каждого утюга признают сверхудачным опыт дистанционного обучения. Элита же будет своих детей учить по старинке. Вот что сейчас зреет за вашими дверями, закрытыми на самоизоляцию. И это куда страшнее любого коронавируса», — резюмирует Вассерман.
Ранее 5-tv.ru писал, что как пандемия коронавируса обнажила социальные и экономические проблемы в мире.
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