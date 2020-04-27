Вывозной рейс с российскими туристами прибыл в Уфу из Гоа

В Уфу несколько часов назад прибыли российские туристы, которые из-за коронавируса долгое время не могли вылететь из Индии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Всего около трехсот человек. Десятки уфимцев из аэропорта отправились сразу на двухнедельный карантин — в обсерватор. Остальные — кто-то на самолете, а кто-то на автобусе — продолжили свой путь в родные регионы.

«Что дальше с нами будут делать, я пока не знаю. По прилету в Нижний могут отпустить домой, могут поместить в обсерватор на две недели. Но, в любом случае, это будет в домашнем регионе. Это здорово», — рассказали туристы.

В Россию возвращаются те туристы, которые изъявили свое желание — заполнили специальную анкету на сайте госуслуг. Из-за распространения COVID-19 за рубежом по-прежнему остаются тысячи наших соотечественников. По последним данным, в одном только индийском Гоа своих рейсов на родину дожидаются около трех тысяч россиян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Италия решила не пускать иностранных туристов до 2021 года.

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