Вывозной рейс с российскими туристами прибыл в Уфу из Гоа
Всех прибывших отправляют на двухнедельный карантин.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Marius Becker; 5-tv.ru
В Уфу несколько часов назад прибыли российские туристы, которые из-за коронавируса долгое время не могли вылететь из Индии и Объединенных Арабских Эмиратов.
Всего около трехсот человек. Десятки уфимцев из аэропорта отправились сразу на двухнедельный карантин — в обсерватор. Остальные — кто-то на самолете, а кто-то на автобусе — продолжили свой путь в родные регионы.
«Что дальше с нами будут делать, я пока не знаю. По прилету в Нижний могут отпустить домой, могут поместить в обсерватор на две недели. Но, в любом случае, это будет в домашнем регионе. Это здорово», — рассказали туристы.
В Россию возвращаются те туристы, которые изъявили свое желание — заполнили специальную анкету на сайте госуслуг. Из-за распространения COVID-19 за рубежом по-прежнему остаются тысячи наших соотечественников. По последним данным, в одном только индийском Гоа своих рейсов на родину дожидаются около трех тысяч россиян.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Италия решила не пускать иностранных туристов до 2021 года.
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