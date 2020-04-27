Никаких больше вечеринок: дискотеку нарушителям самоизоляции в Башкирии и Подмосковье испортили полицейские
Организаторам увеселительного мероприятия в период пандемии может грозить уголовное наказание.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
В Башкирии в одном из ночных клубов решили устроить вечеринку, и это несмотря на объявленный режим самоизоляции. Приглашение разослали через социальные сети.
Впрочем, весело провести время любителям шумных сборищ помешала полиция. Она нагрянула после того, как о мероприятии сообщили местные активисты. Те, кто реально понимает, что коронавирус — это смертельная угроза. Организаторам и участникам вечеринки грозит наказание, вплоть до уголовного.
Ответить придется и весельчаку из Подмосковья, устроившему дискотеку прямо во дворе жилого комплекса. Когда силовики подъехали, толпа разбежалась, но полицейским удалось установить организатора вечеринки — им оказался местный диджей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что активисты в Башкирии сдали полиции работающий во время пандемии ночной клуб.
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