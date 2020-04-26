Вечеринку во время пандемии коронавируса устроили жители города Стерлитамак.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, 5-tv.ru

Вечеринку в разгар пандемии коронавируса устроили в одном из ночных клубов города Стерлитамак в Башкирии. Как стало известно 5-tv.ru, с облавой на весельчаков, которые не боятся COVID-19 и нарушают действующий в республике режим самоизоляции, нагрянули местные активисты.

В заведении собралось явно более 50 человек. Однако нарушители даже не скрывались, войти в клуб можно было свободно, а не по секретному паролю, как бывает в других городах, где люди пытаются обходить запрет на массовые мероприятия. На место прибыла полиция, но разгонять нарушителей не стала. Правоохранители запретили вести съемку активистам. По предварительным данным, протоколов на собравшихся составлено не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как неизвестные закатили шумную вечеринку под окнами домов в Подмосковье. Там люди собирались прямо на улице и «зажигали» под музыку всем двором на протяжении нескольких вечеров.

В России указом президента РФ Владимира Путина объявлены нерабочие дни до 30 апреля включительно. Эти меры были приняты в связи с распространением коронавируса. Главы регионов сами определяет режим, в котором живет население в зависимости от уровня опасности: самоизоляция, изоляция или карантин. На 26 апреля в России зафиксировано 80 949 случаев заболевания COVID-19. Летальных исходов 747. Наряду с этим уже 6 767 пациент выздоровел.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+7° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
74.72
-0.41 80.25
-0.90
Астрологи назвали лучшие качества каждого знака зодиака

Последние новости

19:32
Сообщения о панике и вертолетах в небе Пхеньяна опровергли
19:21
Директор Надежды Бабкиной рассказал о ее состоянии
19:10
Порядка 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусом
19:02
Какие отсрочки по ЖКХ и кредитам предусмотрены для россиян из-за коронавируса
18:50
Снимите это немедленно! Модели джинсов, которые портят фигуру
18:38
Экспорт зерна из России приостановят до 1 июля

Сейчас читают

Установлен организатор шумной вечеринки во дворе жилого комплекса в Подмосковье
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок