Вечеринку в разгар пандемии коронавируса устроили в одном из ночных клубов города Стерлитамак в Башкирии. Как стало известно 5-tv.ru, с облавой на весельчаков, которые не боятся COVID-19 и нарушают действующий в республике режим самоизоляции, нагрянули местные активисты.

В заведении собралось явно более 50 человек. Однако нарушители даже не скрывались, войти в клуб можно было свободно, а не по секретному паролю, как бывает в других городах, где люди пытаются обходить запрет на массовые мероприятия. На место прибыла полиция, но разгонять нарушителей не стала. Правоохранители запретили вести съемку активистам. По предварительным данным, протоколов на собравшихся составлено не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как неизвестные закатили шумную вечеринку под окнами домов в Подмосковье. Там люди собирались прямо на улице и «зажигали» под музыку всем двором на протяжении нескольких вечеров.

В России указом президента РФ Владимира Путина объявлены нерабочие дни до 30 апреля включительно. Эти меры были приняты в связи с распространением коронавируса. Главы регионов сами определяет режим, в котором живет население в зависимости от уровня опасности: самоизоляция, изоляция или карантин. На 26 апреля в России зафиксировано 80 949 случаев заболевания COVID-19. Летальных исходов 747. Наряду с этим уже 6 767 пациент выздоровел.

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