«Какая-то бессмыслица»: Юлия Снигирь пожаловалась на апатию в самоизоляции

Актриса Юлия Снигирь выложила новый пост в Instagram, где пожаловалась фанатам на апатию, которая настигла ее в самоизоляции. Девушка опубликовала кадры с фотосессии и сообщила, что у нее абсолютно отсутствует желание чем-либо заниматься. На снимках девушка лежит на кровати в черных джинсах и топлес. У нее мокрые волосы, а на глазах смоки айс.

«Я сегодня не хочу ничего читать, смотреть, не хочу убираться, готовить и заниматься спортом. Я хочу просто лежать. Не знаю, что это, но это очень злит. Какая-то бессмыслица», — поделилась Снигирь.

Instagram @yuliasnigir

Актриса также добавила хэштеги #хочунаработу #апатия #будникарантина.

Фанаты Юлии отметили ее красоту на фото и добавили, что у них похожее состояние.

«У меня вчера такое было. Весь день себя пинала, чтобы не сидеть на месте. Сегодня вроде отпустило»;

«Мне кажется, каждый сейчас проходит рано или поздно эту стадию»;

«Какая же вы эстетически божественная», — написали пользователи.

Ранее 5- tv.ru сообщал, что Юлия Снигирь рассказала, как ее увезли со съемок в больницу.