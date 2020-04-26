«Салтычиха шалит»: Юлия Снигирь рассказала, как ее увезли со съемок в больницу
Актриса вспомнила о том, какие необъяснимые события случались во время съемок сериала «Кровавая барыня».
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Фото, видео: Instagram @yuliasnigir
Актриса Юлия Снигирь поностальгировала о том, как шли съемки одной из самых сложных картин в ее карьере — сериала «Кровавая барыня» про Салтычиху. В Instagram она рассказала пару мистических историй, которые случились с ней тогда на съемочной площадке.
Первая, по ее словам, произошла после съемки сцены, где ее героиню тошнит. Актрисе тоже стало плохо, хотя видимых предпосылок для этого не было.
«Ночью я вызвала скорую — было похоже на очень сильное отравление, лекарства не помогали. Я так до сих пор и не поняла, что это было», — призналась Снигирь.
Второй раз оказался гораздо серьезней: у актрисы случилось смещение позвонков и ее увезли в больницу. Девушка уверена, что за этим стоят темные силы.
«Во время съемки покушения у меня произошло смещение шейных позвонков, и со съемочной площадки меня увезли в больницу. Я решила, что это Салтычиха шалит», — вспоминает артистка.
Сегодня, когда любые съемки приостановлены, актриса с грустью вспоминает, как после «Кровавой барыни» отказывалась от ролей. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлия Снигирь в полупрозрачном платье впечатлила фанатов нежным образом.
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