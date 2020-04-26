Актриса Юлия Снигирь поностальгировала о том, как шли съемки одной из самых сложных картин в ее карьере — сериала «Кровавая барыня» про Салтычиху. В Instagram она рассказала пару мистических историй, которые случились с ней тогда на съемочной площадке.

Первая, по ее словам, произошла после съемки сцены, где ее героиню тошнит. Актрисе тоже стало плохо, хотя видимых предпосылок для этого не было.

«Ночью я вызвала скорую — было похоже на очень сильное отравление, лекарства не помогали. Я так до сих пор и не поняла, что это было», — призналась Снигирь. Instagram @yuliasnigir

Второй раз оказался гораздо серьезней: у актрисы случилось смещение позвонков и ее увезли в больницу. Девушка уверена, что за этим стоят темные силы.

«Во время съемки покушения у меня произошло смещение шейных позвонков, и со съемочной площадки меня увезли в больницу. Я решила, что это Салтычиха шалит», — вспоминает артистка.

Сегодня, когда любые съемки приостановлены, актриса с грустью вспоминает, как после «Кровавой барыни» отказывалась от ролей. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлия Снигирь в полупрозрачном платье впечатлила фанатов нежным образом.