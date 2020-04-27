«Мне крупно повезло»: Юлия Михальчик поздравила маму с Днем дочери
Фанаты отметили, что родительница певицы выглядит очень молодо.
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Фото, видео: Instagram @mikhalchikyuliya
Певица Юлия Михальчик в честь Дня дочери поделилась с подписчиками совместным снимком с мамой Жанной. Она выложила фото в своем профиле в Instagram, где отметила, что ей очень повезло с родительницей, которая всегда и во всем поддерживала дочь. Исполнительница пожелала своей матери здоровья. Особенно сейчас, когда это так важно.
«Всегда думала, что все Мамы такие, как моя. Оказалось, что не так… мне крупно повезло… Мама, спасибо за все!!! Самая добрая и нежная! Единственное, о чем прошу, чтобы была здорова!» — написала Юлия.
Подписчики восхитились внешностью мамы Юлии Михальчик и добавили, что она очень молодо выглядит для своего возраста.
«Как две сестренки!»
«Юля, я думаю мама гордится очень такой дочкой. Смотрел „Судьбу человека“ недавно… вы молодец, а мама ваша опора и поддержка, во всех ситуациях. С днем дочери, Вас»;
«Вы очень, Юлия, похожи на маму, красивые такие. Крепкого здоровья вашей маме», — прокомментировали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Ирина Пегова показала маму и бабушку в домашней обстановке.
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