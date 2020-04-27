Путин минимизировал очные контакты и старается соблюдать дистанцию из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об обеспечении безопасности Владимира Путина в условиях распространения коронавируса. По словам представителя Кремля, из-за угрозы заражения COVID-19 глава государства минимизировал очные контакты и старается при общении с людьми соблюдать дистанцию.

«Все санитарные нормы, конечно, соблюдаются. Что касается очных контактов, президент их действительно минимизировал, хотя они и не исключены полностью. Вы знаете, что с некоторыми министрами, представителями банковских структур в последние недели он проводил и очные встречи. Дистанцию он соблюдать старается», — сообщил Песков в интервью для газеты «Аргументы и факты».

Он также добавил, что попасть к Путину невозможно без тестирования на коронавирус. Например, сотрудники администрации президента проверяются несколько раз в неделю.

Ранее 5-tv.ru сообщал что, по словам Пескова, выход на плато по числу зараженных COVID-19 ожидается в середине мая.

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