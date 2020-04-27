Песков рассказал, когда в России ожидают выход на плато по коронавирусу

Официальный представитель Кремля на встрече с журналистами заявил, что выход на плато по числу зараженных COVID-19 ожидается в середине мая.

«К середине мая мы уже должны выйти на плато, в первый месяц лета станет полегче», — цитирует РИА Новости Дмитрия Пескова.

По словам пресс-секретаря президента России, в настоящее время важно, чтобы не обвалилась система здравоохранения, и при этом было спасено как можно больше заболевших.

Также Песков отметил, что в ряде регионов складывается довольно напряженная эпидемиологическая ситуация, которая требует принятия более жестких мер самоизоляции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперт ВШЭ предположила, что в Москве уже наступил пик заражения COVID-19.

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