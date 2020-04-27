Песков рассказал, когда в России ожидают выход на плато по коронавирусу
Об этом официальный представитель Кремля заявил на ежедневной встрече с журналистами.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Официальный представитель Кремля на встрече с журналистами заявил, что выход на плато по числу зараженных COVID-19 ожидается в середине мая.
«К середине мая мы уже должны выйти на плато, в первый месяц лета станет полегче», — цитирует РИА Новости Дмитрия Пескова.
По словам пресс-секретаря президента России, в настоящее время важно, чтобы не обвалилась система здравоохранения, и при этом было спасено как можно больше заболевших.
Также Песков отметил, что в ряде регионов складывается довольно напряженная эпидемиологическая ситуация, которая требует принятия более жестких мер самоизоляции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперт ВШЭ предположила, что в Москве уже наступил пик заражения COVID-19.
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