Поправка к Конституции о доступности медпомощи остается самой важной для россиян

Самой важной поправкой к Конституции для 95% россиян является поправка об обеспечении качества и доступности медицинского обслуживания. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные на сайте организации.

На втором месте по степени важности для граждан РФ стоит признание детей приоритетом государственной политики России и оказанием им социальной поддержки. Соответствующую поправку поддержали 94% опрошенных.

93% россиян высказались о важности защиты природы и сохранении уникального природного многообразия страны, а 92% подчеркнули обязательность ежегодной индексации пенсий.

Замыкает пятерку важнейших поправок к Конституции установление ответственности государства за защиту прав трудящихся и поддержании МРОТ на уровне не менее прожиточного минимума. Это является важным для 92% граждан страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пандемия COVID-19 показала актуальность социального блока поправок в Конституцию.