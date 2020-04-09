«Нужно себя мобилизовать»: Лабковский рассказал, как не впасть в депрессию во время карантина

Карантин — время, когда многие впадают в депрессию и начинают деградировать. Об этом заявил знаменитый российский психолог Михаил Лабковский. По мнению специалиста, значительная часть людей не может занять себя в условиях самоизоляции, окунается в безделье и поддается негативным мыслям.

Чтобы этого не произошло, эксперт рекомендует ежедневно составлять расписание и обязательно выполнять все задачи — важно чувствовать себя занятым и, как после работы, желать отдохнуть.

«Я очень рекомендую писать расписание на следующий день, постараться жестко его выполнять. Подъем в одной то же время, еда в одной то же время, душ, новые трусы, майка, нормальная горячая еда и так далее, потому что деградировать в этой ситуации очень быстро можно, люди не все с железной волей и те, которым это не надо, они могут рассыпаться за счет того, что духа им не хватает.<…> Это плохо, нужно себя мобилизовать», — пояснил Лабковский.

Он отметил, что карантин особенно губительно сказывается на тех, у кого уже ранее наблюдались тенденции к апатии и депрессии, а также желание не следить за собой.

«Сама изоляция очень многих расхолаживает. Те, у кого и так была тенденция к депрессии, к пониженному тонусу, безразличию, апатии. Те, кто и до этого не очень тщательно за собой ухаживал, у них это может прогрессировать, и расписание это может остановить», — подчеркнул психолог.

Особое внимание специалист призвал уделить детям, которым найти развлечения во время карантина куда сложнее, чем взрослым. По мнению эксперта, действовать нужно по тому же принципу: максимально нагружать день, чтобы не оставалось времени для грусти и прокрастинации.

«Поэтому детям нужно расписание, и детям нужен понятный вменяемый образ жизни, чтобы они знали, что жизнь и в самоизоляции тоже продолжается — это уроки, слава Богу, их стали задавать. Это тот же душ, гигиена, питание, сон в одно и то же время и так далее», — добавил Лабковский.

Психолог убежден, что находясь в самоизоляции, некоторые живут мыслью о том, что карантин вскоре закончится и все изменится. Однако, по мнению эксперта, это не лучший способ настроить себя на позитив. Необходимо принять тот факт, что некоторое время придется провести на карантине и извлекать из этого периода максимальную пользу.

«Дальше нужно принять эту жизнь как реальность, потому что многие люди очень страдают от того, что они все время дергаются. У них такое ощущение, что это завтра должно закончиться. Это не завтра закончится, как минимум, это до конца апреля будет продолжаться, и это надо принять и не жить тем, что вот еще пять минут, еще полчаса и так далее», — посоветовал Лабковский.

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