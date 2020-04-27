Онлайн-парад и концерт организовали для ветерана ВОВ в Новосибирске
97-летний Михаил Мезин в прямом эфире наблюдал, как военнослужащие Новосибирского ВВКУ прошли торжественным маршем, а оркестр исполнил в его честь известные композиции.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Дистанционный онлайн-парад устроили в Новосибирске для 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Так из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки военные решили поздравить фронтовика Михаила Мезина с наступающей 75-й годовщиной Победы.
Ветеран в прямом эфире наблюдал, как военнослужащие Новосибирского высшего военного командного училища прошли торжественным маршем, а оркестр исполнил известные всем композиции.
Михаил Мезин отправился на фронт будучи подростком. Был дважды ранен. Имеет множество наград. На пенсию ушел в звании полковника.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам предложили выйти в День Победы на балкон с портретом ветерана.
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