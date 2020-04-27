Россиянам предложили выйти в День Победы на балкон с портретом ветерана

Новая форма празднования позволит каждому принять участие в акции «Бессмертный полк».

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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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День Победы Эпидемия коронавируса

Народный артист СССР и сопредседатель общественного движения Василий Лановой предложил россиянам выйти на балконы с портретами ветеранов в День Победы. Таким образом, дети, внуки и правнуки смогут принять участие в акции «Бессмертный полк».

«9 мая в 19 часов традиционно состоится Минута молчания в память о погибших в этой страшной войне. Я призываю все телерадиокомпании страны, радиостанции, цифровое телевидение, онлайн-каналы, ведущие трансляцию в интернете, и все другие средства массовой информации сделать этот день особенным и после Минуты молчания включить любимую всеми песню «День Победы», — сказал Лановой.

Актер подчеркнул, что никакие невзгоды не помешают россиянам отметить День Победы. В заключение он призвал всех принять участие в новой акции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в этом году «Бессмертный полк» 9 мая пройдет в формате видеотрансляции. Чтобы принять в нем участие, необходимо зарегистрироваться в единой базе данных на сайте акции.

Отказаться от традиционного формата празднования Дня Победы и связанных с ним акций пришлось из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В Кремле ранее не исключили возможное продление режима самоизоляции.

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Тема:
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