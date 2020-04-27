Российский вирусолог рассказал, как бессимптомный больной может передать коронавирус

В обществе бытует мнение, что распространение коронавируса наиболее активно происходит воздушно-капельным путем во время выделения слизи и слюны: то есть при кашле или насморке. Однако, как рассказал в интервью сайту KP.RU вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев, стать источником заболевания может и человек, не имеющий симптомов COVID-19.

По его словам, человек, зараженный коронавирусной инфекцией нового типа, становится опасен для окружающих примерно за три дня до появления симптомов. За день до этого наступает пик его способности передать вирус. И стать «транспортером» инфекции может так называемый «вирусный» аэрозоль, который выделяется даже при отсутствии кашля.

«Когда мы разговариваем, у нас точно так же формируется аэрозоль, только не столь интенсивно. А количество вируса в глотке при этом может быть очень высоким еще до появления симптомов, у некоторых инфицированных — порядка триллиона вирусных частиц. Поэтому разговор на близком расстоянии — ближе полутора — двух метров может привести к заражению. Это лишний раз подчеркивает важность соблюдения дистанции», — сообщил вирусолог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ученые выяснили точки проникновения коронавируса в организм человека.

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