Ученые выяснили точки проникновения коронавируса в организм человека

Коронавирус нового типа, вызывающий COVID-19, проникает в организм «благодаря» двум типам клеток в носу, в которых присутствует наибольшая концентрация белков ACE2 и TMPRSS2. Это удалось выяснить международной группе ученых, пишет ФАН.

Они установили, что SARS-CoV-2 использует тот же механизм для проникновения в клетки, что и тот коронавирус, из-за которого в 2003 годы случилась эпидемия атипичной пневмонии. Однако до сих пор не было известно, какие именно типы клеток в носу участвуют в его передаче.

Исследователи обнаружили, что рецепторный белок ACE2 и протеаза TMPRSS2 преобразовываются в клетках различных органов, в том числе в тех, что находятся на внутренней поверхности носа. Затем ученые выяснили, что из всех клеток дыхательных путей концентрация обоих белков наиболее высока в бокаловидных клетках, участвующих в выработке слизи, а также в реснитчатых клетках в носу .

« Это делает их наиболее вероятным изначальным путем инфицирования », — считает ведущий автор исследования Варадон Сунгнак.

Эксперт не исключил, что расположение таких клеток в носу может способствовать и передаче вируса другим людям.

Ранее вирусолог дал прогноз о вероятности возвращения коронавируса осенью.

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