Генпрокуратура потребовала закрыть 18 мошеннических сайтов

Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием закрыть 18 сайтов, которые распространяли недостоверную информацию о коронавирусе. Одни предлагали пропуски для вообще-то бесплатного проезда по Москве и Подмосковью, другие торговали препаратами от COVID-19, третьи убеждали, что коронавируса в принципе не существует.

Пандемия породила новые схемы мошенничества, сценарии могут быть разные, но цель одна — получить доступ к вашим кошелькам. Расследование Артура Ломидзе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве задержали подозреваемых в мошенничестве с цифровыми пропусками.