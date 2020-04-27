Генпрокуратура потребовала закрыть 18 мошеннических сайтов
Аферисты распространяли недостоверную информацию о коронавирусе и пытались нажиться, используя новые схемы обмана населения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Weber IMAGEPOWER; 5-tv.ru
Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием закрыть 18 сайтов, которые распространяли недостоверную информацию о коронавирусе. Одни предлагали пропуски для вообще-то бесплатного проезда по Москве и Подмосковью, другие торговали препаратами от COVID-19, третьи убеждали, что коронавируса в принципе не существует.
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