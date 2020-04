Генеральный директор «Центра планетарной защиты» Анатолий Зайцев рассказал НСН, что летящий к Земле астероид 1998 OR2 намного опаснее пандемии коронавируса. В случае, если небесное тело упадет на поверхность планеты, то может возникнуть цунами или произойдет эффект «ядерной зимы».

Потенциально опасный астероид 1998 OR2 пройдет на колоссальном от Земли расстоянии — около шести миллионов километров — 29 апреля. Диаметр небесного тела может варьироваться от двух до четырех километров.

«Это круг небесных тел, которые пролетают мимо Земли и в перспективе — через десятки-сотни лет — их траектория может так измениться, что они имеют шансы попасть в нашу планету. Если на Землю упадет астероид такого размера, то все эти проблемы, которые мы сейчас имеем с коронавирусом, поблекли бы. Это единственная из природных угроз, которая может смести человечество в мгновение ока», — отметил Анатолий Зайцев.

Wow. Asteroid 1998 OR2 tumbling through space seen by the Arecibo observatory.



They confirm the space rock is ~ 2 km in diameter and rotates once every 4.1 hours.



1998 OR2 will safely make a #closeapproach of Earth on 29 April, at its closest being 16 x further than the Moon