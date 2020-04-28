По мнению генерального директора «Центра планетарной защиты» Анатолия Зайцева, падение небесного тела может спровоцировать цунами или привести к эффекту «ядерной зимы».

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Фото, видео: www.globallookpress.com; Twitter @esaoperations, @ignaciocisneros, @mauropi314

Генеральный директор «Центра планетарной защиты» Анатолий Зайцев рассказал НСН, что летящий к Земле астероид 1998 OR2 намного опаснее пандемии коронавируса. В случае, если небесное тело упадет на поверхность планеты, то может возникнуть цунами или произойдет эффект «ядерной зимы».

Потенциально опасный астероид 1998 OR2 пройдет на колоссальном от Земли расстоянии — около шести миллионов километров — 29 апреля. Диаметр небесного тела может варьироваться от двух до четырех километров.

«Это круг небесных тел, которые пролетают мимо Земли и в перспективе — через десятки-сотни лет — их траектория может так измениться, что они имеют шансы попасть в нашу планету. Если на Землю упадет астероид такого размера, то все эти проблемы, которые мы сейчас имеем с коронавирусом, поблекли бы. Это единственная из природных угроз, которая может смести человечество в мгновение ока», — отметил Анатолий Зайцев.

Ученый считает, что существует необходимость в создании глобальной системы защиты планеты от астероидов. Для этого необходимо наличие договоренностей между лидерами ведущих мировых держав. На создание системы, которая превратит Землю в неприступную крепость, по мнению Анатолия Зайцева, нужно пять-семь лет.

В следующий раз, по прогнозам специалистов, астероид 1998 OR2 пролетит мимо нашей планеты в 2070–2080 годах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к Земле приближается астероид «в маске».

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