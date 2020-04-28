Летящий к Земле астероид намного опаснее пандемии коронавируса — российский ученый
По мнению генерального директора «Центра планетарной защиты» Анатолия Зайцева, падение небесного тела может спровоцировать цунами или привести к эффекту «ядерной зимы».
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Фото, видео: www.globallookpress.com; Twitter @esaoperations, @ignaciocisneros, @mauropi314
Генеральный директор «Центра планетарной защиты» Анатолий Зайцев рассказал НСН, что летящий к Земле астероид 1998 OR2 намного опаснее пандемии коронавируса. В случае, если небесное тело упадет на поверхность планеты, то может возникнуть цунами или произойдет эффект «ядерной зимы».
Потенциально опасный астероид 1998 OR2 пройдет на колоссальном от Земли расстоянии — около шести миллионов километров — 29 апреля. Диаметр небесного тела может варьироваться от двух до четырех километров.
«Это круг небесных тел, которые пролетают мимо Земли и в перспективе — через десятки-сотни лет — их траектория может так измениться, что они имеют шансы попасть в нашу планету. Если на Землю упадет астероид такого размера, то все эти проблемы, которые мы сейчас имеем с коронавирусом, поблекли бы. Это единственная из природных угроз, которая может смести человечество в мгновение ока», — отметил Анатолий Зайцев.
Wow. Asteroid 1998 OR2 tumbling through space seen by the Arecibo observatory.— ESA Operations (@esaoperations) April 24, 2020
They confirm the space rock is ~ 2 km in diameter and rotates once every 4.1 hours.
1998 OR2 will safely make a #closeapproach of Earth on 29 April, at its closest being 16 x further than the Moon🌙 pic.twitter.com/Rf7a4eg0gZ
Ученый считает, что существует необходимость в создании глобальной системы защиты планеты от астероидов. Для этого необходимо наличие договоренностей между лидерами ведущих мировых держав. На создание системы, которая превратит Землю в неприступную крепость, по мнению Анатолия Зайцева, нужно пять-семь лет.
В следующий раз, по прогнозам специалистов, астероид 1998 OR2 пролетит мимо нашей планеты в 2070–2080 годах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что к Земле приближается астероид «в маске».
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