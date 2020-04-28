В ФАС заявили, что пик «продуктовой паники» пройден
Согласно данным проведенного мониторинга, дефицита продуктов в торговых точках не замечено.
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Пик повышенного спроса на продукты питания и предметы первой необходимости пройден. Об этом говорится в заявлении Федеральной антимонопольной службы.
Ажиотаж в магазинах, который возник на волне эпидемии коронавируса, прошел.
Мониторинг показал, что продуктов на полках торговых точек достаточно, дефицита нет. Кроме того, в ведомстве отмечают, что цены на социально значимые продукты стабильны.
Резкого скачка стоимости не зафиксировано. В министерстве сельского хозяйства тоже исключили возможность дефицита продуктов в стране, подчеркнув, что предприятия пищевой отрасли работают бесперебойно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правительство нашло способ профинансировать дефицит бюджета.
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