Согласно данным проведенного мониторинга, дефицита продуктов в торговых точках не замечено.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Пик повышенного спроса на продукты питания и предметы первой необходимости пройден. Об этом говорится в заявлении Федеральной антимонопольной службы.

Ажиотаж в магазинах, который возник на волне эпидемии коронавируса, прошел.

Мониторинг показал, что продуктов на полках торговых точек достаточно, дефицита нет. Кроме того, в ведомстве отмечают, что цены на социально значимые продукты стабильны.

Резкого скачка стоимости не зафиксировано. В министерстве сельского хозяйства тоже исключили возможность дефицита продуктов в стране, подчеркнув, что предприятия пищевой отрасли работают бесперебойно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правительство нашло способ профинансировать дефицит бюджета.

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