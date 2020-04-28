Пик повышенного спроса на продукты питания и предметы первой необходимости пройден. Об этом говорится в заявлении Федеральной антимонопольной службы.

Ажиотаж в магазинах, который возник на волне эпидемии коронавируса, прошел.

Мониторинг показал, что продуктов на полках торговых точек достаточно, дефицита нет. Кроме того, в ведомстве отмечают, что цены на социально значимые продукты стабильны.

Резкого скачка стоимости не зафиксировано. В министерстве сельского хозяйства тоже исключили возможность дефицита продуктов в стране, подчеркнув, что предприятия пищевой отрасли работают бесперебойно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правительство нашло способ профинансировать дефицит бюджета.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112