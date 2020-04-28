В России могут ввести обязательную регистрацию смарфтонов

Регистрация смартфонов по заводскому номеру (IMEI) может стать обязательной в середине 2021 года. В настоящий момент соответствующий законопроект находится на согласовании в администрации президента РФ, а затем поступит в Госдуму, пишет «Коммераснтъ».

Платной процедура регистрации по IMEI будет только для новых мобильных устройств, то есть, платить за нее придется импортерам. Это значит, что гражданин, который приобрел смартфон за рубежом, должен будет сам его зарегистрировать.

Предполагается, что стоимость процедуры будет составлять не более 100 рублей. При этом устройства, использующиеся на территории России на момент вступления нового закона в силу, будут зарегистрированы бесплатно.

Подобные меры помогут ограничить непрямые поставки смартфонов, а также снизить риск краж. При отказе от процедуры регистрации или совпадении IMEI с другим номером гаджет могут заблокировать.

Известно также, что утерянные или похищенные мобильные устройства могут начать блокировать с 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минкомсвязи разработало приложение для смартфонов, через которое можно получить цифровой пропуск.