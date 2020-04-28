Количество заразившихся COVID-19 в России на 27 апреля — 87 147 человек! Число погибших — 794!

«Быстрее идут на поправку»: почти 130 человек стали донорами плазмы для больных COVID-19 в Москве

|
Марина Неруцких
104

В общей сложности более 200 выздоровевших после коронавируса москвичей готовы сдать свою плазму.

«Быстрее идут на поправку»: почти 130 человек стали донорами плазмы для больных COVID-19 в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Frey

Около 130 перенесших коронавирус москвичей стали донорами плазмы для больных COVID-19. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Врачи отмечают, что пациенты с коронавирусом после переливания плазмы быстрее идут на поправку. По решению клинического комитета, переливание в первую очередь проводится пациентам в критическом состоянии», — отметила представитель администрации.

По словам Раковой, еще более 200 выздоровевших после коронавируса москвичей готовы сдать свою плазму, в настоящее время они ожидают результатов проверки.

«Мы благодарны москвичам, которые откликаются. На горячую линию для доноров поступило уже более 2,5 тыс. звонков. Мы надеемся, что с каждым днем у нас будет увеличиваться и количество выздоровевших, и количество доноров плазмы», — добавила заместитель мэра Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 100 тысяч экспресс-тестов для проверки на иммунитет к COVID поставили в больницы Москвы.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+8° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
74.50
-0.22 80.76
0.51
ТОП-3 женщин по знаку зодиака, в которых влюбляются все мужчины

Последние новости

11:10
Стеллу на площади Восстания в Петербурге помыли впервые за 12 лет
11:02
«Я вспомнил слова Ванги»: Киркоров рассказал, почему ему не суждено умереть от коронавируса
11:01
Тревожное лето 2020-го
10:53
В России чиновников могут начать штрафовать за хамство
10:32
«Быстрее идут на поправку»: почти 130 человек стали донорами плазмы для больных COVID-19 в Москве
10:23
«Прости меня. Я подвела»: Муцениеце посвятила пронзительные стихи Прилучному

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
«Музыкальный фрик»: как сейчас выглядит парень из легендарного клипа Freestyler
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок