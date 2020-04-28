«Быстрее идут на поправку»: почти 130 человек стали донорами плазмы для больных COVID-19 в Москве

Около 130 перенесших коронавирус москвичей стали донорами плазмы для больных COVID-19. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Врачи отмечают, что пациенты с коронавирусом после переливания плазмы быстрее идут на поправку. По решению клинического комитета, переливание в первую очередь проводится пациентам в критическом состоянии», — отметила представитель администрации.

По словам Раковой, еще более 200 выздоровевших после коронавируса москвичей готовы сдать свою плазму, в настоящее время они ожидают результатов проверки.

«Мы благодарны москвичам, которые откликаются. На горячую линию для доноров поступило уже более 2,5 тыс. звонков. Мы надеемся, что с каждым днем у нас будет увеличиваться и количество выздоровевших, и количество доноров плазмы», — добавила заместитель мэра Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 100 тысяч экспресс-тестов для проверки на иммунитет к COVID поставили в больницы Москвы.

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