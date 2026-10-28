На 40% меньше смертей: Мурашко оценил результаты внедрения ИИ в больницах

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 34 0

Министр рассказал о первых наблюдениях в отдельных клиниках, где цифровые алгоритмы помогают врачам анализировать состояние пациентов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Мурашко оценил результаты внедрения ИИ в больницах

В некоторых медицинских учреждениях, активно применяющих искусственный интеллект (ИИ), показатели летальности оказались до 40% ниже по сравнению с клиниками, где подобные технологии не используются. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил на сессии «Тромбозы: вызовы современности. Диалог Россия — Африка».

По словам главы ведомства, первые результаты внедрения нейросетей уже позволяют оценивать их потенциальную пользу для системы здравоохранения. При этом речь идет об отдельных медицинских организациях, а не обо всех российских больницах.

«Те медицинские клиники, которые сегодня активно используют искусственный интеллект, они уже по показателям своей эффективности, снижению летальности — дают очень неплохие результаты», — отметил Мурашко.

Министр уточнил, что отдельные показатели выглядят особенно обнадеживающими. В ряде учреждений разница в уровне летальности может достигать 40%.

Однако глава Минздрава призвал пока относиться к этим данным осторожно. Полученные результаты являются предварительными и требуют дальнейшей оценки. Одним из преимуществ нейросетей Мурашко назвал способность анализировать изменения в состоянии пациентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нейросети помогут российским врачам сократить время на работу с медицинскими документами. Искусственный интеллект способен анализировать электронные карты пациентов за считанные секунды, тогда как у специалиста на изучение данных может уходить до получаса. При этом постановка диагноза и назначение лечения остаются задачами врачей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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