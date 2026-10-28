Лошадь весом более 700 килограммов упала на девочку в Новосибирске

В Новосибирске врачи Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина спасли 16-летнюю спортсменку из Удмуртии, на которую во время соревнований по конному триатлону упала лошадь весом более 700 килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Во время прыжка кобыла зацепилась ногой за препятствие и рухнула на девушку. В результате происшествия школьница получила ушибы легкого, селезенки и почки, а также неполный разрыв аорты с образованием псевдоаневризмы. Состояние было крайне опасным: любое резкое движение или даже чихание могло спровоцировать полный разрыв сосуда.

Хирурги решили провести малоинвазивную операцию — установить стент-графт, который позволил закрыть поврежденный участок аорты без разреза грудины. Дополнительную сложность создавало то, что диаметр сосуда у подростка составлял всего 19 миллиметров, а место повреждения находилось рядом с артерией, питающей левую руку.

Операция прошла успешно. По результатам контрольного обследования стент надежно установлен, кровоснабжение рук не нарушено. По прогнозам врачей, девушка сможет вернуться к полноценной жизни и в перспективе продолжить занятия спортом. При этом ей предстоит наблюдаться у кардиолога и избегать поднятия тяжестей.

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