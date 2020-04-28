В России на 28 апреля вылечились от СОVID-19 почти 8,5 тысяч человек

По данным Оперативного штаба, в России за истекшие сутки подтверждено 6 411 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах, в том числе выявлено контактных и без клинических проявлений 2 609 человек (40,7%). Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.

Распределение по субъектам:

1. Москва 3075

2. Московская область 523

3. Санкт-Петербург 198

4. Республика Дагестан 153

5. Республика Северная Осетия 148

6. Рязанская область 101

7. Нижегородская область 89

8. Свердловская область 85

9. Владимирская область 79

10. Тульская область 70

11. Калужская область 67

12. Мурманская область 67

13. Курская область 65

14. Республика Татарстан 65

15. Оренбургская область 65

16. Ростовская область 64

17. Воронежская область 62

18. Республика Башкортостан 61

19. Новосибирская область 60

20. Орловская область 53

21. Краснодарский край 51

22. Челябинская область 48

23. Ярославская область 47

24. Красноярский край 47

25. Смоленская область 45

26. Приморский край 45

27. Республика Ингушетия 43

28. Ханты-Мансийский АО 41

29. Калининградская область 39

30. Чувашская Республика 39

31. Пензенская область 39

32. Ленинградская область 38

33. Кабардино-Балкарская Республика 38

34. Республика Марий Эл 38

35. Ставропольский край 37

36. Кировская область 35

37. Тамбовская область 33

38. Республика Мордовия 32

39. Саратовская область 32

40. Белгородская область 30

41. Ульяновская область 29

42. Хабаровский край 28

43. Брянская область 26

44. Липецкая область 26

45. Волгоградская область 25

46. Костромская область 22

47. Республика Хакасия 22

48. Ненецкий автономный округ 18

49. Чеченская Республика 18

50. Республика Бурятия 18

51. Пермский край 17

52. Ивановская область 14

53. Алтайский край 14

54. Карачаево-Черкесская Республика 13

55. Ямало-Ненецкий АО 12

56. Еврейская АО 12

57. Омская область 11

58. Новгородская область 10

59. Тверская область 9

60. Республика Калмыкия 9

61. Республика Адыгея 8

62. Астраханская область 8

63. Самарская область 8

64. Иркутская область 8

65. Камчатский край 8

66. Республика Коми 7

67. Забайкальский край 7

68. Республика Саха (Якутия) 7

69. Республика Карелия 6

70. Архангельская область 6

71. Вологодская область 5

72. Удмуртская Республика 5

73. Тюменская область 5

74. Томская область 5

75. Псковская область 4

76. Кемеровская область 4

77. г. Севастополь 3

78. Курганская область 2

79. Республика Тыва 1

80. Амурская область 1

81. Магаданская область 1

82. Сахалинская область 1

83. Республика Крым 1

В общей сложности на 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев (+7,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За истекшие сутки выписаны по выздоровлению 1 110 человек:

Распределение по субъектам:

Москва – 606

Чеченская Республика – 56

Санкт-Петербург – 55

Ростовская область – 49

Республика Марий Эл – 35

Республика Дагестан – 28

Московская область – 25

Ленинградская область – 25

Оренбургская область – 24

Республика Татарстан – 18

Мурманская область – 15

Новосибирская область – 14

Астраханская область – 11

Тверская область – 11

Республика Башкортостан – 8

Иркутская область – 8

Вологодская область – 8

Республика Тыва – 8

Краснодарский край – 7

Калининградская область – 7

Волгоградская область – 7

Архангельская область – 7

Республика Ингушетия – 7

Пермский край – 6

Орловская область – 6

Красноярский край – 5

Алтайский край – 5

Республика Калмыкия – 5

Ульяновская область – 5

Амурская область – 5

Ямало-Ненецкий автономный округ – 4

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 4

Калужская область – 4

Новгородская область – 4

Хабаровский край – 3

Тамбовская область – 2

Сахалинская область – 2

Республика Хакасия – 2

Карачаево-Черкесская Республика – 2

Костромская область – 1

Самарская область – 1

Псковская область – 1

Магаданская область – 1

Республика Бурятия – 1

Камчатский край – 1

Омская область – 1

За весь период выздоровели 8 456 человек.

За сутки подтверждены 72 летальных исхода у пациентов с коронавирусом:

Распределение по субъектам:

Москва – 44

Московская область – 3

Республика Ингушетия – 1

Калужская область – 4

Красноярский край – 2

Пензенская область – 1

Республика Хакасия – 5

Чеченская Республика – 1

Удмуртская Республика – 1

Липецкая область – 2

Самарская область – 3

Белгородская область – 1

Смоленская область – 1

Кемеровская область – 1

Ранее5-tv.ru сообщал, что почти 130 человек стали донорами плазмы для больных COVID-19 в Москве.

5-tv.ru

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