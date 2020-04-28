Рэпер Джиган опубликовал кадры с шикарного дня рождения трехлетней дочки

34-летний уроженец Одессы никак не пояснил видео праздника ребенка, с матерью которого они расстались.

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Фото, видео: Instagram @iamgeegun

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) поделился с подписчиками в Instagram видео со дня рождения своей дочери Майи. На кадрах трехлетней малютке в присутствии многочисленных гостей преподносят большой торт с горящими свечами.

Главная сладость выполнена в стиле замка из диснеевских мультфильмов, и, как водится, с фигурами принца и принцессы.

Instagram @iamgeegun

Отношения 34-летнего Джигана из Одессы с его супруги Оксаны Самойловой, которые родили трех дочерей, не покидают сводки новостей. Пара рассталась в конце марта. Этому предшествовал целый скандал в сети, когда рэпер начал выкладывать в Instagram неоднозначные видео, заставившие его фанатов усомниться во вменяемости артиста. Музыкант даже лежал в реабилитационном центре по настоянию супруги, но всего неделю, и это не спасло их брак. После его возвращения Оксана Самойлова объявила о разводе. Тогда Джиган снова попал в рехаб.

Тем не менее, 32-летняя уроженка Ухты призналась поклонникам, что режим самоизоляции — это меньшая из бед, с которыми ей приходится справляться. Сейчас она живет в роскошном особняке с детьми.

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