Российские врачи и вокалисты рассказали, как беречь и развивать голос

Феномен человеческого голоса обсудили участники «круглого стола», который прошел в онлайн-формате по инициативе «Комсомольской правды в Петербурге». Об этом сообщает сайт KP.RU. 16 апреля в мире отпраздновали Международный день голоса. Его цель — обратить внимание на прекрасный и тонкий инструмент в организме человека, который стоит развивать и обязательно нужно беречь. К этому призвали собравшиеся врачи, педагоги по вокалу, представители власти и знаменитые певцы.

Спикеры обсудили, как правильно ухаживать за голосовым аппаратом, чтобы он оставался здоровым и чистым по звучанию на долгие годы. Доктора медицинских наук объяснили, почему леденцы, таблетки и спреи в большинстве не эффективны при проблемах со связками, чем может обернуться шептание при отсутствии голоса, и как коронавирус опасен для голосового аппарата. Именитые педагоги по вокалу рассказали, с чего лучше начать заниматься пением и ответили на популярные вопросы начинающих вокалистов.

Профессиональными секретами поделились певица, телеведущая, популярный блогер Виктория Макарская и композитор, автор хитов 80-90-х Игорь Корнелюк. Сотрудники Мариинского театра приоткрыли закулисье своего учреждения и рассказали, как следят за голосами солистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что победитель «домашнего» конкурса «Любэ» сможет спеть с Расторгуевым на одной сцене.