Российские врачи и вокалисты рассказали, как беречь и развивать голос
В честь Международного дня голоса именитые специалисты дали полезные советы начинающим певцам.
Фото: ИД "Комсомольская правда"
Феномен человеческого голоса обсудили участники «круглого стола», который прошел в онлайн-формате по инициативе «Комсомольской правды в Петербурге». Об этом сообщает сайт KP.RU. 16 апреля в мире отпраздновали Международный день голоса. Его цель — обратить внимание на прекрасный и тонкий инструмент в организме человека, который стоит развивать и обязательно нужно беречь. К этому призвали собравшиеся врачи, педагоги по вокалу, представители власти и знаменитые певцы.
Спикеры обсудили, как правильно ухаживать за голосовым аппаратом, чтобы он оставался здоровым и чистым по звучанию на долгие годы. Доктора медицинских наук объяснили, почему леденцы, таблетки и спреи в большинстве не эффективны при проблемах со связками, чем может обернуться шептание при отсутствии голоса, и как коронавирус опасен для голосового аппарата. Именитые педагоги по вокалу рассказали, с чего лучше начать заниматься пением и ответили на популярные вопросы начинающих вокалистов.
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