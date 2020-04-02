Победитель «домашнего» конкурса «Любэ» сможет спеть с Расторгуевым на одной сцене

Победитель конкурса «Сяду нонче дома с конем», объявленного группой «Любэ» в рамках повсеместной самоизоляции, сможет исполнить этот народный хит на одной сцене вместе с Николаем Расторгуевым. Об этом музыкант сообщил в описании к видео, на котором исполняет песню «Конь» при участии хора.

«30 лет назад (1 апреля 1990 года — Прим. ред.) вышла песня „Конь“, которую написали Игорь Матвиенко и Александр Шаганов. Когда мы ее записывали на студии, то и представить себе не могли, какую она приобретет всенародную любовь и популярность!» — отметил Расторгуев.

Согласно условиям конкурса, песню «Конь» нужно исполнить акапелла (без музыкального сопровождения), снимая себя на камеру в домашней обстановке. Получившееся видео нужно выложить на YouTube с хэштегом #matveymusic. Победитель выступит вместе с «Любэ» на сольном концерте группы 23 февраля 2021 года в Крокус Сити Холле.

«Почему песня „Конь“? Потому что это хоровая песня, а ничто так не повышает эндорфины, как пение хором. А эндорфины нам с вами очень нужны», — объяснил выбор композиции заслуженный артист РФ Игорь Матвиенко.

Он добавил, что все минусы самоизоляции частично компенсирует возможность свободно заниматься творчеством. Конкурс допускает креатив: участникам разрешается заменять слова в песне «Конь». На данный момент видео со своими вариантами исполнения песни уже выложили в YouTube несколько десятков человек. «Коня» поют как мужчины, так и девушки, и даже дети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лучшие видео в рамках «домашнего» конкурса группы «Любэ» будут смонтированы в один ролик.