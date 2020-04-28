Следственный комитет начал проверку захоронения, предположительно сделанного в годы Великой Отечественной войны.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Victoria Kozlova; 5-tv.ru

Полицейские в Ленобласти сейчас выясняют, кому принадлежат останки 55 человек. Предположительно, они были захоронены в годы Великой Отечественной войны. Братскую могилу обнаружили поисковики патриотической группы «Витязь».

Находка была сделана в 10 метрах от частного дома. Сообщается, что на месте поисковых работ также были обнаружены фрагменты солдатского обмундирования — пуговицы и кожаный ремень.

Все найденные фрагменты направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Проверку проводит Следственный комитет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росархив опубликует данные о зверствах нацистов во время Великой Отечественной войны.

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