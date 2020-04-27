Минздрав подписал соглашения с 28 субъектами РФ о дополнительных выплатах медикам
Как сообщили в ведомстве, все регионы уже получили денежные средства для увеличения зарплаты врачей, задействованных в борьбе с COVID-19.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Министерство здравоохранения РФ сообщило о подписании соглашения с 28 субъектами страны о дополнительных выплатах медикам, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Как уточнили в ведомстве, финансовая помощь на увеличение заработной платы врачей была направлена всем российским регионам. 28 из них уже готовы выделить денежные средств сотрудникам лечебных учреждений, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов 11 апреля озвучил новые меры поддержки для медиков.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
52%
-0.22 80.76
0.51
Нашли ошибку?