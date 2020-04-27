Минздрав подписал соглашения с 28 субъектами РФ о дополнительных выплатах медикам

Министерство здравоохранения РФ сообщило о подписании соглашения с 28 субъектами страны о дополнительных выплатах медикам, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как уточнили в ведомстве, финансовая помощь на увеличение заработной платы врачей была направлена всем российским регионам. 28 из них уже готовы выделить денежные средств сотрудникам лечебных учреждений, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов 11 апреля озвучил новые меры поддержки для медиков. Для врачей, которые непосредственно работают с COVID-19, доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для медсестер и врачей скорой помощи — 50 тысяч. Младшему медперсоналу, а также фельдшерам, медсестрам и водителям скорой — 25 тысяч рублей в месяц. Эта мера будет действовать три месяца.

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