Работал слесарем, не поступил в ГИТИС и у него нет детей: малоизвестные факты из жизни Льва Лещенко

Лев Лещенко — легендарная личность советского и постсоветского пространства. Он приобрел невероятную популярность после исполнения таких нетленных композиций, как «День Победы» и «До свиданья, Москва». Казалось бы, он счастливый обладатель всего, о чем только можно мечтать — слава, деньги, любовь слушателей. Однако выяснилось, что и на его пути было не мало серьезных препятствий.

Эстрадный певец родился в столице в 1942 году. После окончания школы пытался поступить в театральные институты, однако ничего не вышло. Какое-то время вынужден был зарабатывать на жизнь, работая слесарем. Позже его призвали в армию. Окончив службу, снова попытал счастья в ГИТИС, на этот раз ему удалось впечатлить экзаменационную комиссию.

Во время обучения в институте познакомился со своей первой супругой Аллой Абдаловой. Избранница училась на два курса старше исполнителя.

«Не скрою, что она произвела на меня впечатление: высокая, стройная блондинка с большими серыми глазами и низким волнующим меццо-сопрано», — цитирует Сlutch воспоминания Льва Лещенко.

Сначала супруги жили в квартире с родителями, потом переехали в отдельное жилье. Правда, с этого момента в семье начался разлад. Абдалова однажды призналась, что вынуждена была пережить четыре аборта. Это не могло не повлиять на ее отношения с мужем. Они расстались.

В 1978 году Лев Лещенко сыграл свадьбу со своей второй супругой Ириной Багудиной. Именно она теперь находится в больнице в Коммунарке и поддерживает мужа. У певца диагностирован коронавирус. Информация о состоянии его здоровья уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главврач больницы в Коммунарке рассказал о диагнозе Льва Лещенко.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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