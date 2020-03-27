Главврач больницы в Коммунарке рассказал о диагнозе Лещенко
Денис Проценко опубликовал обращение в социальной сети, в котором с разрешения народного артиста раскрыл
Фото: www.globallookpress.com /Anatoly Lomokhov
Главный врач коммунарской ГКБ Денис Проценко прокомментировал состояние народного артиста РСФСР Льва Лещенко, ранее госпитализированного с подозрением на заражение коронавирусом.
На странице в Facebook медик выложил пост, где сообщил, что 78-летний певца планируют перевести из реанимационного отделения в госпитальное, поскольку его состояние заметно улучшилось.
«На сегодняшний день состояние пациента стабильно, и он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», — заявил главврач Коммунарки.
Он подтвердил, что коронавирусная этимология была подтверждена у народного артиста РФСФСР. В первый день его состояние улучшилось и его перевели на отделение реанимации.
Также Проценко подчеркнул, что раскрыл медицинскую тайну с разрешения артиста и для того, чтобы прекратить различные спекуляции в СМИ.
Информация о здоровье Льва Лещенко уточняется. В окружении артиста заявляют, что у Льва Валериановича воспаление легких и он чувствует себя вполне неплохо.
Как сообщает ранее 5-tv.ru, Лещенко вместе с супругой прибыли накануне в медцентр в Коммунарке, почувствовав себя плохо после возвращения из США.
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