Путин рассказал о более чем о десятикратном росте производства ИВЛ и масок в России
Президент добавил, что с приходом коронавируса в РФ было с нуля развернуто производство целого ряда лекарств.
Фото: www.globallookpress.com / Thomas Frey
Президент РФ Владимир Путин заявил более чем о десятикратном росте производства аппаратов искусственной вентиляции легких и защитных масок в России с начала года. Заявление он сделал во время обращения к россиянам.
«Аппаратов искусственной вентиляции легких в начале года выпускалось 60-70 единиц в месяц. В апреле — больше 800. В мае будет 2,5 тысячи. Производство защитных масок увеличилось более чем в 10 раз — с 800 тысяч в сутки в начале года до 8,5 миллионов в апреле. В России с нуля было развернуто массовое производство целого ряда лекарственных препаратов, востребованных при лечении коронавирусной инфекции», — сказал глава государства.
За март–апрель объемы производства тестов на коронавирус выросли в девять раз. Если в начале марта в России каждый день проводили по 2,5 тысячи исследований, то сейчас порядка 150 тысяч ежедневно. Производство защитных костюмов для врачей возросло с трех до 100 тысяч.
«Да по сравнению с тем, что нужно сейчас, все еще мало, недостаточно <…> Поэтому поручаю правительству, Минпромторгу организовать работу так, чтобы ежедневно наращивать производство», — подчеркнул глава государства.
Как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин продлил период нерабочих дней в России до 11 мая включительно из-за коронавируса в своем обращении перед совещанием с губернаторами.
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