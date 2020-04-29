День Ирины-рассадницы: что можно и нельзя делать 29 апреля
В этот день лучше побыть наедине с собой и провести «генеральную уборку» в своих мыслях.
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Фото, видео: podrobnosti.ua; ru.molbuk.ua; www.globallookpress.com / Frank May, Bernhard Classen
Христианский мир 29 апреля чтит память святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии, живших в конце III — начале IV века вблизи итальянского города Аквилеи. Они были родными сестрами, в юном возрасте остались сиротами.
Девушки вели благочестивую христианскую жизнь и отклоняли непристойные предложения многочисленных поклонников их красоты.
История о неприступности юных дев дошла до императора, и их доставили к нему. Отвергая и его домогательства, старшие Агапия и Хиония были заживо сожжены, но когда огонь погас, их тела и одежды остались не тронуты огнем. Ирине показали эту картину и попытались вновь заставить отречься от веры. Согласно преданию, по пути в блудилище, куда власти постановили ее насильно отправить, ей помогли сбежать ангелы, но стрела из лука одного из охранников настигла ее и она скончалась.
На Руси этот день называют Ириной-рассадницей — крестьяне, как правило, высаживали в землю рассаду, в частности, капусты.
Что нельзя делать в этот день:
Сегодня может наблюдаться некоторая эмоциональная нестабильность, возникать беспричинные перепады настроения, часто человека бросает из крайности в крайность. Такое состояние связано со сменой старых мыслительных шаблонов на новые, либо их преобразование в более совершенные. Поэтому категорически не рекомендуется гневаться и нервничать, чтобы не сбить свою душевную «перенастройку».
Что можно делать в этот день:
Лучше минимизировать общение и побыть наедине с собой. Нужно оставаться спокойным и относиться ко всему с разумной долей иронии. Желательно принимать происходящее как должное, как некий божественный знак, который непременно нужно усвоить.
День Ангела: Ирина, Галина и Ника, а также Тимофей, Михаил, Леонид и Павел.
Приметы:
Птица летит одна и ищет место, где построить гнездо — к урожаю зерновых в летний период.
Проливной дождь в этот день сулит жаркое и солнечное лето.
Ранее 5-tv.ru рассказывал про пасхальное поминовение усопших — Радоницу.
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