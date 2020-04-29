Доступ к банковской тайне могут получить сотрудники МВД. С соответствующим предложением обратился глава ведомства Владимир Колокольцев к руководителю Центробанка Эльвире Набиуллиной. Как сообщают «Известия», инициатива включает заключение соглашения об информационном взаимодействии.

Министр привел в пример вывод денег из ФК «Открытие» и Промсвязьбанка бывшими собственниками учреждений. Несмотря на то, что Банк России обнаружил нарушения еще в 2016–2017 годах, уголовное дело против акционеров было возбуждено лишь два года спустя, а злоумышленникам удалось вывести более 104 миллиардов рублей.

« Данная ситуация, в том числе, связана с невозможностью своевременного получения правоохранительными органами сведений и документов, содержащих банковскую тайну », — констатирует Колокольцев.

Также Колокольцев упомянул случаи, когда кредитные организации отказывают представителям силовых структур в получении необходимой для расследований информации, ссылаясь на неоднозначность толкования ряда статей законов.

Ранее в этом году МВД России и «Курчатовский институт» подписали соглашение о взаимодействии в целях развития технологий криминалистического исследования объектов и веществ.