В МВД предложили дать сотрудникам доступ к банковской тайне
Данная мера необходима для предотвращения незаконного вывода денег за рубеж.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Доступ к банковской тайне могут получить сотрудники МВД. С соответствующим предложением обратился глава ведомства Владимир Колокольцев к руководителю Центробанка Эльвире Набиуллиной. Как сообщают «Известия», инициатива включает заключение соглашения об информационном взаимодействии.
Министр привел в пример вывод денег из ФК «Открытие» и Промсвязьбанка бывшими собственниками учреждений. Несмотря на то, что Банк России обнаружил нарушения еще в 2016–2017 годах, уголовное дело против акционеров было возбуждено лишь два года спустя, а злоумышленникам удалось вывести более 104 миллиардов рублей.
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Также Колокольцев упомянул случаи, когда кредитные организации отказывают представителям силовых структур в получении необходимой для расследований информации, ссылаясь на неоднозначность толкования ряда статей законов.
Ранее в этом году МВД России и «Курчатовский институт» подписали соглашение о взаимодействии в целях развития технологий криминалистического исследования объектов и веществ.
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