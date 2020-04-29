В зоне повышенного риска, отметил президент, сейчас сами врачи. Тысячи медработников по всей стране оказались на самом настоящем медицинском фронте — спасают больных коронавирусом, порой ценой собственной жизни и здоровья.

В числе зараженных за последнее время немало сотрудников больниц. Но после лечения все они, не задумываясь, вновь возвращаются к работе — и снова идут в особо опасную «красную зону» на помощь своим коллегам. И что это, если не настоящий подвиг людей в белых халатах.

О героях войны с пандемией, расскажет Елена Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому обязательно нужно ложиться в больницу при обнаружении коронавируса.

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