Гражданка Камеруна с вирусной пневмонией выпала из окна во время драки в Петербурге

Гражданка Камеруна 27-летняя Элизабет Э. выпала из окна во время драки в Санкт-Петербурге. Девушку госпитализировали в местное медучреждение.

В городскую поликлинику потерпевшая поступила с травмами головы, груди, таза и конечностей, а также вирусной пневмонией.

«Со слов потерпевшей, 27 апреля во время драки выпала из окна квартиры, расположенной на втором этаже на улице Есенина. Жалоб от граждан на нарушение общественного порядка по данному адресу не поступало», — сообщает источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент сотрудники полиции не могут опросить потерпевшую, так как больница, в которой она лежит, находится на карантине по коронавирусу.

Ранее 5-tv.ru писал, что заведующая скорой помощью выпала из окна одной из московских клиник.