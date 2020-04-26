Заведующая скорой помощью выпала из окна одной из московской клиник

Пациентка московской клиники, перепрофилированной под борьбу с коронавирусом, выпала из окна палаты, находившейся на шестом этаже лечебного учреждения. Как стало известно 5-tv.ru, женщина работала заведующей скорой медицинской помощью Звездного городка Московской области.

В больнице погибшая проходила лечение от COVID-19, которым была заражена.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Тело женщины направлено в бюро следственной медицинской экспертизы Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что исполняющая обязанности главного врача Красноярского госпиталя для ветеранов войн попала в реанимацию. Предварительно, она выпала из окна госпиталя. Проводится проверка.

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