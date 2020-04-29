НМГ запускает проект по поддержке малого и среднего бизнеса

Национальная Медиа Группа (НМГ) запускает социальный проект «#немаловажный» по поддержке представителей малого и среднего бизнеса в России. Холдинг бесплатно покажет рекламу этих предпринимателей.

Организаторы сообщают, что до конца мая 30-секундные ролики с рекламными сообщениями предпринимателей будут ежедневно размещаться как в эфире телеканалов НМГ (РЕН ТВ, Пятый канал, СТС, Dомашний, «Че», СТС Love), так и на digital-ресурсах холдинга. Для самих бизнесменов это размещение будет бесплатным.

Кроме того, у предпринимателей появится возможность продвижения своего бизнеса в официальном аккаунте проекта @nemalovazhny в Instagram. Там будет собрана вся информация об участниках, включая контакты и сайт компании. Оказать поддержку малому бизнесу сможет каждый пользователь социальной сети, поделившись публикацией или воспользовавшись услугами компании.

Стать участником инициативы может представитель малого или среднего бизнеса из любого региона России. Для этого необходимо записать короткую видеовизитку с рассказом о себе и своем бизнесе и отправить ее на почту проекта — nemalovazhny@gmail.com.

«Сегодня большинство малых и средних бизнесов переживают крайне сложный период. Мы хотим поддержать тех, кто не сдается и продолжает свою деятельность, сохраняя рабочие места, предоставив предпринимателям возможность рассказать о своих историях миллионной аудитории телеканалов и пользователям наших цифровых ресурсов», — рассказала генеральный директор НМГ Ольга Паскина.

Первым партнером социального проекта «#немаловажный» стал банк «Открытие». Заместитель президента — председателя правления «Открытия» Надия Черкасова отметила, что «предприниматели — это люди, которые постоянно развиваются, рискуют, меняют подходы, ищут новые решения».

«Мы помогаем тем, кто нашел силы двигаться вперед. Тем, у кого, как и у нас, девиз — „Не принимай, предпринимай!“ Таких людей мы называем „неприниматели“. И мы даем им возможность заявить о себе в эфире федеральных каналов, помогаем с рекламой их бизнеса», — утверждает Черкасова.

НМГ стала первым телехолдингом, пообещавшим выделить часть эфира под бесплатное продвижение малого и среднего бизнеса в период пандемии. До этого свои ресурсы по продвижению предложили предпринимателям интернет-компании и операторы связи.

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