Стали известны подробности нападения нетрезвого екатеринбуржца на машину скорой помощи. Как рассказал 5-tv.ru заместитель главного врача МБУ «Станция скорой медицинской помощи им. В. Ф. Капиноса» Евгений Рузанов, мужчина атаковал автомобиль после отказа водителя дать ему прикурить.

По его словам, накануне вечером бригада медиков выехала на экстренный вызов. Врачи поднялись в квартиру, а водитель остался ждать их в автомобиле. Тогда из подъезда вышел молодой человек и попросил у него зажигалку. Мужчина не смог ему помочь, так как не курит, и столкнулся с внезапным проявлением агрессии в свой адрес.

«Молодого человека отказ не устроил, и он начал проявлять агрессию и хамство по отношению к водителю. Водитель закрыл дверь и фиксаторы, чтобы молодой человек, по всем признакам находящийся в алкогольном опьянении, не смог забраться в автомобиль. Он был вынужден отъехать от него и перемещался по двору в одну и другую сторону несколько раз. Тогда молодой человек стал только еще больше проявлять агрессию, начал поднимать с дороги камни и кидать в машину скорой помощи», — рассказал Рузанов.

В результате инцидента водитель не пострадал, а вот карета скорой помощи теперь нуждается в ремонте, отметил заместитель главврача. Он подчеркнул, что во время пандемии каждая машина на счету, и поломка автомобиля по такой причине просто выходит за рамки нормального.

«Сам водитель не пострадал, все нормально. Автомобиль пострадал значительно и существенно. У машины повреждены лобовое, боковое, заднее стекло, все эти стекла разбиты, они подлежат замене. И так автомобили постоянно ломаются, подлежат ремонту, мы пытаемся их поставить на ход в кратчайшие сроки, и такие ситуации ни в какие ворота не вписываются», — заключил Рузанов.

После происшествия бригада медиков, прибывших на вызов, была вынуждена вызвать другую машину, так как передвигаться на пострадавшей было небезопасно. По словам заместителя главврача, всего в арсенале скорой помощи 17 автомобилей, что очень мало для города-миллионника.

Ранее 5-tv.ru публиковал видеозапись происшествия, когда пьяный екатеринбуржец забросал камнями карету скорой помощи.