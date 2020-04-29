В правительстве не готовы назвать дату снятия ограничений из-за коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совета по COVID-19. По словам главы правительства, в настоящее время также продлены ограничения для иностранных граждан, истекавшие 30 апреля.