Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совета по COVID-19.

В правительстве не готовы назвать дату снятия ограничений из-за коронавируса

Фото: Известия / Дмитрий Коротаев

В правительстве не готовы назвать дату снятия ограничений из-за коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совета по COVID-19. По словам главы правительства, в настоящее время также продлены ограничения для иностранных граждан, истекавшие 30 апреля.

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