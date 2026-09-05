«Уже с животиком»: Сысоева раскрыла совместные с парнем планы

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 27 0

Пара планирует переехать за город для счастливой семейной жизни.

Какие у Сысоевой с парнем планы на будущее

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Надежда Сысоева планирует уже в следующем году забеременеть от своего избранника

Ведущая, юмористка и актриса Надежда Сысоева планирует уже в следующем году забеременеть от своего избранника, пранкера и блогера Николая Гололобова, известного, как Коля Безопасность. Об этом она заявила на шоу «Пара нормальных».

«Квартира уже есть у меня, у Коли. Мы хотим попробовать пожить за городом. Это Колина мечта. Чтобы я уже была с животиком», — сказала Сысоева.

Кроме того, пара планирует завести собаку породы лабрадор и справить пышную свадьбу.

Сысоева уже активно визуализирует свою мечту. Ранее на IV премии Гильдии кастинг-директоров она прокомментировала корреспонденту 5-tv.ru свою недавнюю загадочную публикацию, в которой намекнула на уже якобы состоявшуюся беременность. По словам Сысоевой, на самом деле она намеренно выложила интригующее видео, чтобы вызвать шумиху.

Тогда же Сысоева заявила, что в будущем обязательно создаст полноценную семью. При этом у нее все должно быть по порядку, как в сказке — торжественное предложение, свадьба, а потом ребенок.

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