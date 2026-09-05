Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 32 0

В воздушное пространство России вошел американский правительственный «Боинг».

Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Москву. Правительственный самолет США «Boeing C-32A» вошел в воздушное пространство России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Как свидетельствует мониторинговый сервис Flightradar, самолет пересек границу России примерно в 11:40 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Уиткофф и Кушнер летят в Москву с неким предложением по завершению боевых действий на Украине. Их визит анонсировал сам президент Дональд Трамп в ходе беседы с представителями СМИ в Белом доме. Сообщалось, что политики посетят Россию, а затем и Украину, 5 и 6 сентября соответственно.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что спецпосланник США и зять Трампа — желанные гости в России, и Кремль готов с ними работать. Уиткофф и Кушнер уже посещали Россию в декабре 2025 года, встретившись с Владимиром Путиным в Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.59
-0.30 100.57
-0.03
Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:08
Исполнительный директор фонда «Все для Победы!» погиб в результате атаки ВСУ
12:59
В МВД РФ напомнили, почему нельзя оставлять паспорт в залог аренды
12:48
«Неожиданный жест»: Захарова оценила обращение Путина к Сигалу на ВЭФ
12:35
«Уже с животиком»: Сысоева раскрыла совместные с парнем планы
12:22
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву
12:18
Звезда «Эйфории» вышла на красную дорожку в «голом» платье

Сейчас читают

В России хотят раздавать бесплатно участки под ИЖС
Постный том ям: Волочкова раскрыла рецепт идеального супа для стройности
Умер актер из фильма «Елки» Павел Меленчук
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео