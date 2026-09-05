«Труд облагораживает»: Катя Лель рассказала о воспитании дочки

Катя Лель рано приучила свою дочь Эмилию к труду и заработку

Заслуженная артистка России Катя Лель рассказала о том, как воспитывает свою дочь Эмилию. По словам артистки, она полностью обеспечивает 17-летнюю наследницу, но та уже знает цену человеческому труду и деньгам.

«Труд реально облагораживает человека в любом возрасте. У меня есть знакомые из салона красоты и медцентров. Они говорят: „Давай дочь к нам на практику“. Я за то, чтобы она набиралась опыта», — заявила Лель в интервью Popcake.

Более того, еще в первом классе девочка получала по 100 рублей за пятерки, и потому имеет представление о связи между деньгами и трудом. Катя добавила, что спокойно относится к потребностям дочери и не требует от нее срочно искать подработку.

Ранее Лель заявила о том, что гордится поступлением дочери на бюджет в медицинский вуз и заявила, что в качестве подарка готова исполнить любое ее желание. Однако скромная девушка ничего не попросила.

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