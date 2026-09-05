Звезда «Эйфории» вышла на красную дорожку в «голом» платье

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 45 0

Для выхода в свет актриса выбрала винтажное наряд известного бренда из коллекции 2000 года.

Голое платье Сидни Суини на фестивале в Венеции — фото

Фото: www.globallookpress.com/Alessandro Bremec

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Сидни Суини появилась на красной дорожке в сетчатом платье

Американская актриса Сидни Суини, которая получила широкую известность благодаря роли старшеклассницы Кэсси Ховард в сериале «Эйфория», появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в «голом» сетчатом платье. Об этом написало издание Super.ru.

Фото: www.globallookpress.com/Alessandro Bremec

Отмечается, что для выхода в свет Сидни Суини выбрала винтажное платье известного бренда из коллекции 2000 года. При этом артистка решила отказаться от нижнего белья. Сетчатая ткань, расшитая сверкающими блестками, практически полностью обнажила грудь 28-летней звезды. Этот вызывающий образ дополнили два кольца с бриллиантами.

На фестивале Сидни Суини сопровождал ее бойфренд — 45-летний музыкальный продюсер Скутер Браун. Они вместе чуть больше года. На мероприятии влюбленные постоянно держались за руки, демонстрируя публики свои нежные чувства.

Это далеко не первый раз, когда Сидни Суини привлекает внимание репортеров, используя провокационные образы. Весной актриса появилась на музыкальном фестивале Stagecoach в пастельно-голубом корсете с кружевными рукавами, который также почти оголил ее грудь.

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Звезда «Эйфории» вышла на красную дорожку в «голом» платье

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