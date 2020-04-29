Модель показала снимки, на которых ее роскошные брови расположены не так высоко, как на нынешних фото.

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Фото, видео: Instagram @alenavodonaeva

Популярная российская модель Алена Водонаева поделилась с подписчиками в Instagram фотографиями разных лет, которые она отобрала, сидя в самоизоляции. По ее словам, ей любопытно видеть, как меняется ее облик с годами.

«Чищу телефон, нашла так много своих фотографий разных периодов. Так интересно наблюдать, как меняется внешность со временем. Первая и вторая — мне 16 лет. Третья — 19 лет. Четвертая — 25 лет. Пятая — 10 лет. Седьмая и восьмая — 14 лет. Девятая — 35 лет», — прокомментировала серию снимков Водонаева.

Instagram @alenavodonaeva

Кадры вызвали в сети целую дискуссию о внешности модели. Ей и раньше ставили в пику высокую посадку бровей, которая становится возможной, чаще всего, только при хирургическом вмешательстве, однако звезда опровергала не раз эти домыслы. Теперь мнения подписчиков разделились.

«Брови были на своем месте, очень красивые. Ален, сейчас то ли от удивления они так изогнулись, то ли от чего? Верни как было, красотка»;

«По-моему, кроме мейка и причесок, изменений почти не видно. Только щечки детские ушли»;

«С щечками лучше»;

«А как же меняется наполненность и глубина взгляда со временем…»;

«Пластика тоже все меняет»;

«Водонаева бомба! Не слушай злые языки, Алена»;

«Как обладательница таких же роскошных бровей скажу, что при взрослении изгиб становится „более драматичным“ сам по себе. Надеюсь, это удовлетворит всех любопытных», — вступилась за модель одна из подписчиц.

Ранее 5-tv.ru писал, как Алена Водонаева предоставила доказательство того, что брови у нее натуральные, показав фото подрастающего сына. Мальчик унаследовал от красавицы такие же «летящие брови».

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