«Может, с деньгами связано»: приятель о смерти бизнесмена, чье тело нашли в пакетах в Подмосковье

Останки 39-летнего Сухрапа Мурадова, пропавшего в столице 18 января, обнаружили в четырех полиэтиленовых пакетах в квартире в поселке Поварово в подмосковном Солнечногорске. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

В интервью 5-tv.ru приятель погибшего рассказал, что тот приехал пять лет назад из Туркмении занимался бизнесом в Мокве. О каких-либо конфликтах с его участием знакомому не было известно. В ближайшее время Мурадов планировал жениться.

«Не думаю, что он какие-то крупные дела мог делать. <…> Добрый парень, не знаю, кому мог дорогу перейти. Может, с бизнесом связано. Может, с деньгами связано», — отметил приятель скончавшегося.

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