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«Может, с деньгами связано»: приятель о смерти бизнесмена, чье тело нашли в пакетах в Подмосковье

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Карина Бернтгольц
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Останки пропавшего больше трех месяцев назад мужчины обнаружили в квартире в поселке Поварово в Солнечногорске.

«Может, с деньгами связано»: приятель о смерти бизнесмена, чье тело нашли в пакетах в Подмосковье

Фото: Известия / Алексей Майшев

Останки 39-летнего Сухрапа Мурадова, пропавшего в столице 18 января, обнаружили в четырех полиэтиленовых пакетах в квартире в поселке Поварово в подмосковном Солнечногорске. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

В интервью 5-tv.ru приятель погибшего рассказал, что тот приехал пять лет назад из Туркмении занимался бизнесом в Мокве. О каких-либо конфликтах с его участием знакомому не было известно. В ближайшее время Мурадов планировал жениться.

«Не думаю, что он какие-то крупные дела мог делать. <…> Добрый парень, не знаю, кому мог дорогу перейти. Может, с бизнесом связано. Может, с деньгами связано», — отметил приятель скончавшегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тела пропавших молодых людей в Алтайском крае обнаружены в Первомайском районе. Подросток 15 лет Дмитрий Д. и девушка 18 лет Оксана Р. ушли из дома в Новоалтайске 7 января 2020 года.

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