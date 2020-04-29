Актриса Кара Геог показала умершего во время родов сына
Звезда сфотографировалась на память с младенцем.
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Фото, видео: Instagram @karakeoughboz
Семью 32-летней Кары Кеог постигло несчастье. В начале апреля актриса и ее муж Кайл Босуорт готовились стать родителями во второй раз. Спустя три недели звезда американских телешоу сообщила, что их сын умер во время родов из-за плечевой дистоции. Это редкое осложнение встречается примерно в одном из тысячи случаев. При нем одно плечо плода упирается в лобковую кость и застревает в родовом канале. Погибшего мальчика назвали Маккоем.
Чтобы сохранить память о сыне, Кара и ее супруг запечатлели себя с младенцем — в США есть такая практика, передает «Экспресс газета».
Актриса выложила в Instagram черно-белый снимок, на котором прижимает сына к груди. Ее обнимает муж. Подписчики выразили знаменитости соболезнования. Хотя, некоторых шокировало фото с умершим ребенком.
К снимку Геог написала душераздирающий пост, в котором представила, как бы все было, если бы сын выжил. Вместо этого родителям и их четырехлетней дочери Декер, которая очень ждала братика, осталась лишь скорбь. Кара и ее супруг решили пожертвовать органы своего умершего ребенка, чтобы спасти другие жизни.
Ранее 5-tv.ru писал, что младенец стал самой молодой жертвой коронавируса в США
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